La crítica de Monegal: Si mientes, la Bocca della Verità te pega un mordisco

A pesar de que el fichaje de Miguel Bosé no está funcionando bien en TVE-1 –el concurso ‘Cover night’ bajó al 6,5% de cuota de pantalla en su segunda entrega– en Tele 5 han intentado aprovechar el poco ‘morbo’ que todo lo que rodea al cantante pueda despertar y contrataron a su hermana Lucía Dominguín para amenizar el ‘Deluxe’.

Aseguraban que iba a desvelar tremendos secretos de la familia Bosé, y que su hermano Miguel «¡se va a pegar un rebote!». Pero la actuación de Lucía consistió en emular aquel estrambote del soneto de Miguel de Cervantes que dice: «Miró al soslayo, fuese, y no hubo nada». Ni siquiera la reproducción en porespán y cartoné de la Bocca della Verità que hay en Roma, y que le pusieron en el plató para que ella metiera la mano en el inquietante orificio, ni siquiera, les decía, consiguieron que la boca le mordiera y le amputase la manita, como dice la leyenda que hace cuando te pilla diciendo una mentira.

Quizá lo del Barça y Negreira sería más mordible por esa boca romana que hay en la iglesia de Santa María in Cosmedin. La Sexta es la cadena que se ha transformado en la boca televisiva más mordedora sobre este asunto. Además del colosal seguimiento que hacen cada día en ‘Al rojo vivo’, este domingo en las ‘Noticias’ le han dedicado una buena cobertura a la decisión de Florentino Pérez de sumarse a la demanda de la fiscalía. El resto de cadenas también informan, pero sin grandes alaridos, a la espera seguramente de cómo evolucione el caso en los ámbitos jurídicos. En ‘El fax’ de la incipiente 8TV he escuchado en cambio decir a su presentador «Al Barça se le complica la vida porque la España más cutre tiene la oportunidad que estaba esperando: ¡cambiar la historia!». O sea, según esta manera de mirar todo lo del caso Negreira es pura envidia. No es un relato nuevo. Es bien conocido.

DE LA ENVIDIA ha hablado el catedrático de Psicobiología Ignacio Morgado en una excelente entrevista que le ha hecho Ricard Ustrell (‘Col.lapse’, TV-3). Decía: «La envidia es una emoción corrosiva. La envidia no desea tener lo de los demás, lo que quiere es que los demás no tengan nada». En el caso Negreira no sé si el cuarteto de presidentes saldría indemne de la prueba de la Bocca della verità. Es posible que los cuatro quedasen tullidos.