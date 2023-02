Risto Mejide está de nuevo enamorado.

Tras su dolorosa ruptura de la 'influencer' Laura Escanes, parece que el publicista ha vuelto a ilusionarse con una joven valenciana y ambos han decidido poner rumbo a París para disfrutar de su amor por las calles de la capital francesa.

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor. Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia". Esas fueron las palabras con las que la pareja anunció que el matrimonio tomaba caminos por separado y, desde entonces, Mejide no había sido visto en compañía de otras personas.... hasta ahora.

Gestos de cariño y amor en París

Ha sido el tiktoker Abel Planelles el encargado de dar la exclusiva a través un vídeo que ha colgado en su perfil en la mencionada red social.

"Ella es una joven valenciana, de 26 años, farmacéutica y tatuadora", cuenta Planelles mientras aporta más datos de esta nueva ilusión del presentador. "Risto Mejide ha rehecho su vida. Pero parece que a él la prensa no le sigue, porque tampoco se esconde".