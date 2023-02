Bárbara Rey ha conseguido lo imposible: dejar a Risto Mejide sin palabras. Una de las mujeres más famosas de España ha desvelado, por fin, en un programa de televisión, todos los detalles sobre su relación con el rey emérito, Juan Carlos I.

La que fuera mujer del domador Ángel Cristo confirmó al publicista en su programa Viajando con Chester que, efectivamente, mantuvo una relación con el ex monarca y contó cómo fueron sus encuentros al inicio de su furtiva relación: "Esto que se ha comentado de que yo no he estado nunca en la Casa Real es incierto. Nuestra primera entrevista fue ahí. Y en varias ocasiones. Me mandaron un coche y fui. Me parecía como imposible, pero también tenía miedo a decir que no. Yo que había trabajado tanto y había tenido tanto éxito...", recordaba la ex-vedette.

Sin embargo, el relato más estremecedor de Rey no fue mientras contaba aspectos de su relación junto al monarca, la historia más dura de Bárbara llegó cuando Mejide, a bocajarro, le preguntó por su vida junto a Ángel Cristo y sobre los malos tratos que recibió.

"¿Ángel te maltrató?" le dijo el preguntó directo. Esta pregunta hizo que Bárbara se rompiese e hiciera una escalofriante y aterradora situación que vivió junto al padre de sus dos hijos y que estuvo protagonizada por una pistola y un disparo.

"Me disparó a las piernas"

A la pregunta de Mejide, Bárbara recordó cuándo comenzaron los malos tratos por parte de mediático personaje. "Mucho. Muchísimo. Casi desde que me caso con él, desde mi primer embarazo (...) Los primeros malos tratos fueron al tiempo de casarme. Pero, aguanté nueve años: porque le quería muchísimo y por pena. Ángel me quería con locura, pero no sabía quererme y yo sabía que él iba a sufrir muchísimo si lo dejaba. Yo ya había empezado a dejar de quererle. Se habría vuelto más loco de lo que estaba" explicaba sobe su calvario junto a Cristo.

"Tenía miedo de que nos pasara algo a mis hijos y a mí. Pero cuando denuncié, no me hicieron caso, se reían. Me decían que ya sabían cómo era. Les dije: 'Es que creo que me va a matar". revelaba.

En este momento, Bárbara Rey recordó el momento en el que le encañonó a punta de pistola. "Se volvía loco y el revólver no lo dejaba nunca. Incluso me disparó una vez, pero yo doblé las piernas y me disparó a las piernas. Supongo que para destrozármelas, por aquello de 'las piernas de Bárbara Rey", dijo dejando sin palabras al presentador.