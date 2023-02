El regreso de 'Paquita Salas' sigue siendo uno de los deseos más pedidos por usuarios de Netflix. Casi cuatro años después del estreno de la tercera y última temporada en la plataforma de entretenimiento, muchos personas que han formado siguen siendo preguntadas por cuándo volverá la serie creada, dirigida y escrita por Los Javis.

Una de las últimas personas que se ha pronunciado al respecto ha sido Claudia Traisac, que ha formado parte del Nevalia 2023, la experiencia en la nieve organizada por Ron Barceló en Formigal: "Todo el mundo me pregunta por 'Paquita Salas' porque es una serie tan icónica y que forma parte de todos".

"Ojalá la hicieran, pero no tengo ni idea", aseguró la actriz como respuesta, añadiendo que cree que aún queda para que la serie regrese con su tan ansiada cuarta temporada: "Creo que no va a ser pronto, pero no tengo ni idea. Esta es mi intuición".

Cabe recordar que, a finales de septiembre del 2020, Los Javis confirmaron en una entrevista para el programa 'Tarde lo que tarde' (RNE) que 'Paquita Salas' iba a tener una cuarta temporada, aunque los esfuerzos de ese momentos en acabar 'Veneno', que se estreno meses más tarde en Atresplayer Premium.

'Paquita Salas' vio la luz en Flooxer (Atresmedia) con una primera temporada protagonizada que arranca con la marcha de Macarena García de su agencia de representación. Posteriormente, en 2017, Netflix compró los derechos exclusivos de la serie, produciendo los nuevos capítulos e incorporando a su catálogo los de la primera temporada.