¡Qué bonito es el amor!

El que fuera uno de los presentadores más importantes de la televisión española, Alonso Caparrós y su mujer, Angélica Delgado, llevan felices y comiendo perdices casi una década y así han querido recordarlo en Telecinco antes de que se cumplan los diez años de amor de la feliz pareja.

La vuelta a la televisión de Caparrós fue de la mano de Sálvame y justo ha sido el perfil de Twitter del programa el que ha recordado cómo fue el anuncio de la boda del presentador en el programa que por aquel entonces presentaba María Teresa Campos, Qué tiempo tan feliz.

El día que Alonso Caparrós y su mujer anunciaron su boda en @telecincoes ♥ https://t.co/JN26bwRlJy — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 28 de enero de 2023

Al ser preguntado por Terelu Campos sobre "el mejor verano de su vida", el comunicador no pudo evitar esconder su alegría y confesó que iba a contraer matrimonio con la que a día de hoy sigue siendo no solo su mujer, sino su mayor y principal apoyo. "Me caso en Almería y estoy muy contento. Me caso con una mujer maravillosa, una mujer con la que he decidido casarme porque tiene cosas que necesito en este momento. Tiene la virtud de hacerme sentir amparado. Siento que tengo una casa, que es ella y lo siento, aunque esté bajo un puente. Tiene una virtud que me encanta y es que me demuestra continuamente que la hago feliz” decía en 2015 el conductor del ya extinto 'Furor' sin poder ocultar la felicidad que le provocaba su inminente boda.