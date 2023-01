Mediaset España ha censurado una de las preguntas de Risto Mejide a la baronesa Tita Cervera durante la última entrega del programa 'Viajando con Chester', lo que ha ocasionado que el presentador muestre su enfado en redes sociales.

En su cuenta personal de Instagram, Mejide ha colgado una historia en la asegura no estar para nada de acuerdo con esa decisión. Y adelanta que explicará los motivos.

La pregunta censurada por Mediaset hace referencia a la paternidad de las hijas de la baronesa. Durante las publicidades previas a la emisión del programa, una pregunta de Risto Mejide queda en el aire: "¿El padre de las niñas es tu hijo, Borja Thyssen?".

En los avances del programa, Carmen Thyssen responde: "Las niñas tienen un padre". Sin embargo, en la última entrega de 'Viajando con Chester' esa pregunta no aparece.

Las hijas mellizas de la baronesa nacieron en Los Ángeles. Carmen Thyssen volvió a ser madre con 63 años, a través de un vientre de alquiler. Esta era la primera vez que se hacía una pregunta tan directa a la baronesa, aunque en la edición final del programa no haya sido emitida.

Durante la citada entrevista, se ha abordado la relación de la baronesa con su hijo Borja, su contencioso con Hacienda y su relación con el mercado del arte, entre otros aspectos.

Dará explicaciones

La reacción de Risto Mejide en sus redes sociales deja entrever que no era conocedor de la no emisión de esta pregunta y su correspondiente respuesta. Durante este miércoles, tal y como anunció en sus cuenta de Instagram, es probable que el presentador hable y expliqué las razones por las que no se ha emitido la entrevista al completo o, por lo menos, los motivos de su enfado.