'Sálvame' continúa inmerso en la bomba de Kiko Hernández. El colaborador había relatado en el programa que Gustavo, chófer y amigo de confianza de María Teresa Campos, habría grabado multitud de conversaciones privadas con la matriarca del clan, sus hijas, y su nieta Alejandra Rubio.

De ahí que esta misma tarde, el colaborador se haya enfrentado cara a cara con Borrego, que no se cree nada de esta información.

Antes de que se produjera ese encuentro entre Kiko y Carmen, Hernández explicaba su información sobre Gustavo, y la hija de la Campos, que se encontraba en una sala aparte, hacía el amago de abandonar las instalaciones de Mediaset.

“Si crees que es el momento de hacer esto, que Dios te lo pague”, decía Borrego refiriéndose al estado de salud actual de su madre.

“No se puede ser tan cerdo y tan sucio..." decía Kiko argumentando que no se estaba hablando de Teresa. En ese momento, y viendo que la tensión iba en aumento, Jorge Javier ha invitado a los dos colaboradores a entrar a la sala anexa al plató para hablar de lo sucedido. En ese lugar, la andaluza rompió a llorar al ver una llamada de su hermana. “No quiero seguir participando de esto, haced lo que queráis, poned mil grabaciones poniendo verde a mi familia, a mi sobrina, haced lo que queráis, pero sin que yo participe. Yo no estoy bien en este momento. No lo estoy y no puedo más” se explicaba.

“¡Aquí hay mucha gente que también es íntima amiga mía que, por lo visto, ha estado aquí y también se ha callado! Aquí las gilipollas siempre somos las Campos, ¿no?” decía sin entender que otros rostros del programa no fueran el centro de la diana. Mientras, Jorge Javier le ha preguntado por Terelu, y ahí Carmen ha estallado definitivamente contra el programa.

“Está como estamos todos y lo sabéis. ¿Vale? Y creo que ya vale, vale ya por favor. ¡Habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar, coño! ¡Hasta que no me enterréis no vais a parar! Me habéis jodido la relación con mi hijo, ahora lo de mi familia... ¿Qué coño es esto? Hostia ya", exclamaba la colaboradora mientras tiraba sus gafas y su móvil contra el suelo. Instante seguido, se levantó y abandonó Mediaset.

Por último, el presentador volvía al plató mientras Borrego se marchaba, y allí se ha dirigido a la audiencia para criticar la actitud de Carmen. “A mí lo que no se puede hacer es sacar a pasear en situaciones de crisis el comodín de Teresa Campos. A Teresa se la deja tranquilamente en su casa...”, concluía el catalán.