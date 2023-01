Lo común en 'First Dates' es que dos solteros acudan al restaurante para cenar juntos y poder conocerse antes de decidir si la otra persona les ha gustado o no. Lo que no suele ser tan habitual es que uno de ellos se sienta atraído por un miembro del equipo del programa. Es lo que le sucedió a Isabel, justo antes de cenar con Pepe.

Isabel ha llegado con las ideas claras, y nada más ver a Carlos Sobera, se ha lanzado a sus brazos para confesarle su amor: "Estoy enamorada de ti". La soltera no se ha cortado y le ha pedido a Matías, uno de los camareros, que les hiciera una foto juntos. El camarero ha aprovechado la ocasión para proponerle a Sobera una cena junto a Isabel, pero el presentador ha declinado la oferta, y ha presentado al soltero que acompañaría a su admiradora esa noche. Pepe ha visto que su cita era una mujer con clase. Ella le ha hecho saber que tiene una casa en la playa, y ha presumido de sus joyas: “los anillos y esta gargantilla que me compré en el Corte Inglés”. Una vez sentados en la mesa, los solteros han podido compartir sus aficiones y experiencias más recientes. Isabel acaba de estar en un crucero en el que cortó con su pareja por sus excesivos celos, mientras que Pepe ha realizado el Camino de Santigo por tercera vez. En esa misma línea, el soltero ha contado que le gusta el ciclismo y el senderismo, aunque también la cerveza. Isabel se ha definido como ardiente y juguetona en el amor, y además ha confesado que le gusta disfrazarse. Pepe se ha sentido en conexión con su cita y cree que se divertirían juntos. En el reservado, la complicidad entre ambos han crecido y los dos han podido probar los labios del otro antes de la decisión final. Pepe se ha mostrado encantado de tener una segunda cita, y ella también ha compartido ese deseo, aunque quiere que se produzca en Blanes, y que su compañero le invite a una mariscada.