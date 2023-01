María Patiño ha preocupado mucho a sus seguidores después de que reconociera, mientras presentaba el Deluxe, que estaba sufriendo unos fuertes mareos durante su entrevista a Lolita. La presentadora contaba a su invitada y a todos los espectadores que sufría este problema e incluso tuvo sentarse en alguna ocasión: "¿Lo ves? Me vuelvo a Marear", decía.

Tras este susto que vivió y que casi la obliga a abandonar el programa, la gallega se tuvo que ausentar de la edición diario del programa que presenta y explicaba en sus redes sociales que vivió "una situación complicada de salud". Por ello, decidió someterse "a las pruebas pertinentes" y nos hablaba del resultado: "El bicho que soy yo... va a seguir dando guerra".

Sin embargo, pese a que la periodista reconoció que todo había quedado en un susto, ella misma fue la encargada de contar qué motivó sus fuertes mareos en su regreso a los mandos de Sálvame.

"He tenido una hemorragia más grande de lo normal"

Durante una conexión en directo con Terelu Campos, que informaba del estado de salud de María Teresa Campos, Patiño reveló lo que le ocurrió tras una pregunta de Terelu.

"¿Tú cómo estás, que he leído que te había dado un mareo?, le preguntó su compañera de programa durante una conexión en directo. "Porque me vino la regla y..." respondió la presentadora.

"Cabrona, ¿tú todavía tienes la regla?", comentó Terelu sorprendida. "Sí, yo tengo la regla toda. Y entonces he tenido una hemorragia más grande de lo normal", explicó María Patiño. "He ido al ginecólogo y me ha dicho que tengo los ovarios genial, y que estoy muy bien", sentenció.