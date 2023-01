Ana Rosa Quintana ha respondido con contundencia a Podemos, después de que la formación política la señalara en un vídeo electoral. En dicha pieza, no solo se señala públicamente a la periodista, también a Eduardo Inda, Antonio García Ferreras, Carlos Herrera o Vicente Vallés.

La presentadora no se ha cortado al atizar al partido morado: "A los señores de Podemos, yo hablo en mi nombre y supongo que en el de mis compañeros, nosotros no nos presentamos a las elecciones, representamos todos los días a la audiencia, que todos los días nos vota y nos examina. De. hecho, nosotros en concreto llevamos 18 años, día tras día, cinco horas diarias de directo...como vosotros he visto pasar decenas".

Quintana tampoco ha dudado en atacar directamente a Podemos: "¿Vosotros os acordáis de quiénes estaban hace 18 años? ¿A que no? Porque los fascistas son ellos. No sé si es lícito utilizar la imagen de una persona que tiene una imagen pública para un fin publicitario de un partido".

En la misma línea ha respondido Eduardo Inda: "Es un clásico, salgo siempre...y tú también. Eduardo Inda, Ferreras, Vallés, salgo yo, ¿por qué? Porque dicen que somos la ultraderecha, lo que hacen es ponernos en la diana, son métodos fascistoides, para ver si suena la flauta y algún desalmado nos rompe la crisma por la calle".