La lista de concursantes confirmados para la segunda edición de 'Pesadilla en El Paraíso' sigue creciendo. Ayer, durante la emisión de su debate final, el programa de Telecinco anunció la participación de Silvina Magari. Aunque de primeras su nombre puede resultar desconocido, se trata de un rostro que conocerán muy bien los espectadores más fieles de 'Got Talent'.

Silvina participó en la séptima edición del talent show producido por Fremantle, donde logró revolucionar las audiciones con un tema propio llamado 'Pelo, pelo, pelo'. Aunque en un principio no causó buena impresión en Risto Mejide, finalmente acabó ganándose el favor de Santi Millán y consiguió el pase de oro del presentador."Para mí es una felicidad poder entrar en este programa, porque aparte de mi música me vais a poder conocer a mí", reconoce la cantautora en su vídeo de presentación, donde también aparece el conductor de 'Got Talent' para dedicarle unas palabras: "La granja se merecía una persona como Silvina Magari, mi pase de oro. Es una mujer que se adapta con facilidad a cualquier ambiente".

Nos demostró su arte y que ser viral es algo que lleva dentro en @GotTalentES y ahora viene dispuesta a sorprendernos como granjera. ¡Bienvenida, Silvina Magari! 👩‍🌾 #NuevosGranjeros https://t.co/rdmEyBwi2r pic.twitter.com/G63WO2Dlaa — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) 25 de diciembre de 2022

'Pesadilla en El Paraíso' ya ha confirmado el fichaje de José Antonio Avilés, nombre adelantado en exclusiva por YOTELE junto al de Begoña Gutiérrez. También entrarán en la granja Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Borja Estrada.

Este último es el hijo de Pipi Estrada, a quien se encargó de defender en plató durante su breve participación en la primera temporada del reality. Puedes leer la lista de concursantes confirmados hasta el momento en este enlace.