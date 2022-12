Si alguien pensaba 'Sálvame' iba a quedarse en apenas tres horas de emisión con la llegada de '25 palabras', estaba equivocado. A pesar de que el nuevo concurso presentado por Christian Gálvez comenzará a las 19:00 horas, Mediaset ha decidido seguir produciendo cuatro horas del magacín de tarde a partir del lunes 19 de diciembre, aunque en su tramo final abandonará Telecinco.

De esta manera, el controvertido espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, Adela González, Terelu Campos y María Patiño comenzará a emitirse a las 16:00 horas, como viene siendo habitual en los últimos años, pero a partir de las 19:00 horas dará el salto a Mitele Plus, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Este portal ha podido saber que esta versión "Premium" de 'Sálvame' durará aproximadamente una hora y que previsiblemente tendrá contenidos propios que el programa se encargará de cebar a lo largo de sus tres horas en abierto, con el objetivo de convencer a sus espectadores para que paguen por ver el último tramo del programa.

Desde hace bastante tiempo, la productora del controvertido espacio de corazón ya no sabe qué inventar para rellenar su tiempo de emisión y la idea inicial era reducirlo aprovechando el estreno de '25 palabras' y 'Reacción en cadena'. Sin embargo, los directivos han optado por mantener su duración y así intentar captar nuevos suscriptores para Mitele Plus, algo que no ha logrado ni con canales de telenovelas turcas (Dizi), cine (AContra+) o pressing catch.