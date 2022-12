Luce el sol y ni rastro de mascarillas en los jardines del Palauet Albéniz de Montjuïc de Barcelona, donde se celebran un año más (a excepción del 2017 de triste recuerdo, que ‘emigraron’ a Sevilla, y el 2020, suspendidos por la pandemia). Dos ingredientes, la ausencia de lluvia y la de restricciones, que permiten que desfilen y atiendan a los medios los premiados de esta 69ª edición horas antes de la recogida del perciado caballito alado en la gala del Liceu. Bueno tres: y en la ciudad que los vio nacer y que está orgullosa de acogerlos, según recuerda a la prensa una exultante Ada Colau, su alcaldesa.

Dos de los más madrugadores en el encuentro con la prensa de los galardonados son una veterana y una joven promesa de la cancíón. Luz Casal, con apariencia de diva por su estilismo, pero terriblemente cercana, que advierte: “No siento que sea un premio como si fuera final, porque mi trabajo actual prueba que estoy en el ecuador de mi carrera. Pero me hace ilusión”. Y el ex-Auryn Dani Fernández, con las ideas muy claras sobre su carrera y lo que no quiere: “Que es hacer música que no me salga del corazón". Pronto aparecen los artífices de ese éxito incuestionable que es ‘La que se avecina’, Alberto y Laura Caballero y Daniel Deorador. “Premiar el 'mainstream' está muy bien”, dice Alberto Caballero, que añade: ”Como el príncipe Carlos, no habíamos perdido la fe, porque llevamos 15 años haciendo la serie”.

'Cardo' y 'La que se avecina'

También celebran el éxito de una serie totalmente opuesta, ‘Cardo’ (Atresplayer), Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, como productores, y las creadoras Ana Raujas (también su protagonista) y Claudia Costafreda. Los Javis son Los Javis y acaparan toda la atención, pero ellos insisten en destacar el impecable y atrevido trabajo de las dos talentosas jóvenes. Pletórico se encuentra otro talento, que de joven nada pese a que siempre lo parezca, Jordi Hurtado, por el premio de ‘Saber y ganar’, como le cuenta a todo el que le quisiera escuchar. “Hemos conseguido crear una marca. Y que nos vean todas las generaciones”, proclama .

Marc Rivas, el ‘chef’ de TV-3 ("un cocinero reciclado", como se define), se congratula de las audiencias de ‘Joc de cartes’, el programa premiado, sin olvidar su ‘Cuines’, que tantas alegrías le está dando también. A él y a la cadena. "Nos lo pasamos muy bien grabándolo", afirma. Andreu Buenafuente, por su parte, dice eelebrar un premio que "es más de mérito". "Porque de presentador, cuando hace un año que no hago el programa...”, bromea. Y dice estar feliz por la serie que ha hecho con su inseparable Berto, ‘El otro lado’, y por los nuevos proyectos que se vislumbran. “Estaré donde tenga sentido estar”, asegura.

Los mejores actores

A Javier Cámara, el mejor actor este año por dar vida a un impagable Juan Carrasco en la saga ‘Vota Juan’, ‘Venga Juan’ y ‘Vamos Juan’, se le espera, pero no acude. La que sí está es la mejor actriz, Elena Rivera, título bien merecido porque no han sido uno, sino tres los excelentes trabajos que han visto la luz estos meses, alguno simultáneamente: ‘Alba’, ‘La sequía’ y Los herederos de la tierra. “Hay tantísimas actrices que eso de que un año piensen en ti es de agradecer”, dice, siempre humilde. A última hora llega el esperado Manu Carrasco, Ondas por la gira La Cruz del Mapa, que ha agotado entradas en menos de una hora de Corazón y Flecha. “Estoy muy feliz, porque un artista donde mejor se muestra es un concierto”, confiesa

Llega el momento de la foto de rigor con las autoridades. Falta Hurtado, que está haciendo la última entrevista. Corre hacia el grupo. “Esperad, esperad. ¡Que falta el principal!”, bromea. Se incorpora. Comienza la sesión, pero de pronto llega otro rezagado. Carlos Francino, con chupa de motero. Uno se lo imagina ascendiendo a toda pastilla por Montjuïc a lomos de una Honda… para ir a los Ondas. ¿Faltaba “el principal” y era él? Para Prisa lo es. Ya que lleva 17 años ininterrumpidos en la Cadena SER al frente de programas como ‘Hoy por hoy’ y ‘La ventana’. Una larga carrera por la que ha sido premiado. Esta noche, todos a la gala.