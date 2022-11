'MasterChef Celebrity' es el centro de las críticas justo en plena emisión de la final de su séptima edición. Todo comenzaba cuando Patricia Conde mostraba una actitud confusa en la última prueba de exteriores, en la que se jugaba un puesto en el duelo final.

La actriz tiró la toalla alegando falta de sueño, ante la incredulidad de los jueces, que sintieron una "gran decepción" porque la cómica no luchó en su última prueba.

En las casas, muchos espectadores no se explicaban este cambio tan repentino de Patricia, que ha pedido disculpas en sus redes a su familia, amigos y al programa, pero ha querido dejar claro que "la tv es mentira". Algunos de los televidentes explicaron en redes que este cambio se podría dar por un motivo oculto.

Aquí es donde entra -de nuevo- Xuso Jones. El cantante concedió hace unos meses una entrevista en el podcast 'Los reyes del palique' que anoche se hizo viral. En la entrevista, el cantante relata su desagradable experiencia en las cocinas. "Iba con una expectativa de programa blanco y ni mucho menos". "Perdí 7 kilos en 10 días porque veía cosas que no me cuadraban", ha contado para luego poner un ejemplo. "Para que un programa de entretenimiento entretenga a la gente en casa tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina detrás de cámaras". "Están por detrás liándomela alguien echando no sé qué sin darme cuenta, o cambiándome los platos de sitio para que venga una persona a gritarme"."Lo hace el equipo para que después te venga una persona a pegarte gritos y cuando termina el programa tú te quedas pensando que te han hecho en directo y no puedes decir nada porque...¿Qué vas a decir?".