La última entrega de Masterchef Celebrity ha culminado con la elección de los dos duelistas que se batirán el cobre en la gran final de la edición de famosos del talent culinario de la televisión pública y, también, ha emitido el tenso encontronazo entre Jordi Cruz y la presentadora y actriz Patricia Conde después de que la comunicadora no cumpliera con las expectativas puestas en ella en la prueba para pasar a la final del formato de cocina.

Conde, que fue repescada hace unas semanas y que partía como una de las grandes favoritas para alzarse con la victoria de la séptima edición del programa, no solo reconoció sentirse superada en el tramo final del espacio sino que, además, apuntó que se sentía completamente bloqueada para poder terminar la prueba de exteriores en la que resultó expulsada.

Sin embargo, como se puedo ver en el último programa Masterchef Celebrity, la explicación de Patricia Conde no fue en absoluto suficiente para frenar la iracunda reacción que Jordi Cruz tuvo con la intérprete a la que calificó de una muy incómoda forma. "Tengo que decirte que en esta prueba has hecho historia. En diez años de programa, primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Patricia, has sido una absoluta decepción" espetó el chef ante el bloqueo de la joven.

Ahora, tras la emisión de la semifinal del programa, Patricia Conde ha utilizado su altavoz en redes sociales y ha confesado ante los más de 600 mil seguidores que acumula en Instagram la verdad que se esconde tras Masterchef Celebrity y ha dado su transparente opinión sobre cómo vivió aquella angustiante semifinal.

"Cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar"

Con una apabullante sinceridad, la actriz ha revelado en una extensa carta abierta cómo ha vivido esta experiencia y no ha parado de desvelar la verdad que se esconde tras los fogones del talent de cocina de Televisión Española. “Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido Guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar” empieza escribiendo la que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis.

"Realmente en la final me bloqueé ante tanta presión, pero no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias. Nunca había visto MasterChef y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido y ahora sepan que soy actriz y no presentadora por ejemplo", prosigue.

Sobre su camino en el programa, Patricia Conde ha sido muy clara y tajante sobre este tema. "Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, pero lo que yo he hecho ha sido tratar a todos mis compañeros con respeto pasara lo que pasara, y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme en un divertido show para quitarle hierro al asunto. Y por los comensales no os preocupéis, no solo les dan lo que cocinamos, en el Ritz había más comida. Yo no le pedí a nadie llegar a la final. Yo no eché a Isa o a Nico, de hecho me pareció injusto y me hubiera cambiado por cualquiera de los dos, ellos lo saben", apuntó.

Además, Conde quiso disculparse con los que han estado acompañándola durante esta aventura y, por otro lado, ha agradecido la confianza que han depositado en ella. "Quiero pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono) amigos, al equipo de MasterChef y a todos los que han creído en mí más que yo misma. Pero sabéis lo que os digo, que el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie y me sobraban los motivos para frenar y dejar que me adelantara”.

- No sé qué te pasa Patricia, pero desde luego no estás luchando una final

- No

- ¿Por qué?

- No sé qué te pasa Patricia, pero desde luego no estás luchando una final

- No

- ¿Por qué?

- No lo sé

Para cerrar la polémica y que quedase más que clara su postura, Patricia Conde zanjó la polémica resaltando las mentiras que se esconden tras el espectáculo. "Siento no haber sido más competitiva, y ambiciosa, soy así… cómo habéis visto, tímida, algo rebelde y muy sensible… y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer un show. Lo vuelvo a decir, la tv es mentira”.