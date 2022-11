'MasterChef Celebrity 7' vivió una gala llena de tensión por la cercanía de la semifinal del programa. Los concursantes llegaban a las cocinas sabiendo que al final de la noche, se conocería quién se clasificaría para la semifinal. Lo que no esperaba ninguno es que tras la primera prueba, uno abandonaría las cocinas. Esa fue Daniela, que patinó con sus canapés y tuvo que decir adiós al talent.

En la prueba de exteriores, María Escoté se enfrentó por primera vez a la capitanía, pero fue la peor de una prueba que su equipo perdió en gran parte por sus malas decisiones. La modista supo resarcirse en la prueba de eliminación. Fue la mejor y evitó la expulsión.

No corrió la misma suerte Nico, que no supo meterle mano al pichón que tenía que elaborar y se quedó a las puertas de la semifinal con un mensaje de Jordi: "Tú has sido nuestro deportista de élite". Quien sí estará en esa penúltima gala será Patricia, que logró remontar el vuelo en la última prueba, y acompañará Isabelle, María, Manu y Lorena en la gala 11.