Como cada mañana, Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa con un editorial para introducir algunos de los temas del día y mostrar su opinión sobre los mismos. Además, como viene siendo habitual, la presentadora de Telecinco ha puesto el foco en el Gobierno y ha elevado su tono crítico contra el presidente.

"A partir de ahora, no es lo mismo robar para uno mismo que robar para los demás. Sánchez ha puesto a sus ministros a calentar en la banda para ir preparándonos para unos indultos encubiertos", ha expresado la periodista después de que el Ejecutivo haya dejado la puerta abierta a una posible reforma del delito de malversación.

"Si sale adelante habría que reformar no solo el código penal, sino también los diccionarios. La palabra 'corrupción' pasaría a definirse como 'robo de dinero público siempre y cuando no se lo entregues a tus amigos, a tus compañeros o a tu partido'. También habría que revisar la moción de censura con la que Sánchez llegó al poder", ha continuado diciendo Ana Rosa: "Si el dinero de la financiación ilegal llega a los partidos y no a los bolsillos de los particulares, habría que cambiar decenas de condenas de alcaldes y concejales que beneficiaron a sus amiguetes".

Mirando a cámara, la periodista se ha dirigido a sus espectadores para lanzar una pregunta: "¿Dónde han quedado las palabras de Sánchez cuando decía que nunca indultaría a un corrupto?". "En realidad... ¿Quién cree ya algunas de sus palabras?", ha soltado en el comienzo de su programa.

Ana Rosa también ha expresado su opinión sobre la multitudinaria manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública y contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso: "Ha venido bastante bien para tapar otras cosas". Cabe recordar que, durante la mañana de este lunes, el programa apenas dedicó unos minutos a debatir sobre este asunto y prefirió centrarse en los paros de los transportistas.