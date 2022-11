La huelga indefinida de transportistas ha sido uno de los temas que ‘Hablando claro’ ha tratado en la entrega de este martes. El espacio de La 1 de TVE ha conversado Basilio Aragón, un caminero muy conocido en las redes sociales, que ha desmontado las razones por las que Plataforma en Defensa del Transporte, asociación liderada por Manuel Hernández, transportista afín a Vox, ha convocado un paro indefinido: "Lo que hay que hablar es con propiedad".

“Ayer se decía que el 82% había votado a favor. ¿El 82% de cuántos? Porque Plataforma en el mes de marzo tenía 800 afiliados según las cuentas de ellos, no es que lo diga yo. Y este mes, que yo sepa, solo 130 han pagado la cuota. Entonces, en un país con 103.000 empresas de transporte, con 27.000 autónomos de un solo camión, que un grupo minoritario, minúsculo, diga... No es que el 82% dice. ¿El 82% de cuánto? ¿Cuánta gente ha votado?", aseguró Aragón en el inicio de su aparición en el programa presentado por Lourdes Maldonado y Marc Calderó.

El caminero respondió de una manera clara cuando le preguntaron desde el plató del programa si él cree que va poder realizar su trabajo con normalidad: "Dependerá del trabajo que haga la Policía y las fuerzas del orden”.

"Porque esta gente ya ha avisado de que este paro va ser mucho más contundente. No lo digo yo, lo han dicho ellos. Lo ha dicho Manuel Hernández en sus vídeos. ¿Más contundentes de qué? ¿Van a tirar adoquines más grandes desde los puentes, como al compañero de Vitoria al que han reventado la cara?", dijo Aragón.

Por otra parte, Basilio también fue muy tajante a la hora de subrayar que lo que no se puede es "que una minoría secuestre un país": "Dicen que se aprobó la ley gracias a ellos. Mentira. La ley tiene fecha de 3 marzo. El BOE está ahí para verlo. Y ahí se firmó el acuerdo conforme se iba a hacer la ley, que se tuvo que aprobar en agosto".

Además, el transportista también tiene muy claro que Manuel Hernández, líder de la Plataforma en Defensa del Transporte, se está apuntado un tanto que no ha ganado él: "La huelga no tiene nada que ver en absoluto con lo que hay aprobado".

“La ley está ahí, si él no la quiere usar lo que no puede decir es que el Gobierno no la aplica. Eso es como si entran a robar a tu casa, tú no denuncias y luego dices que el Gobierno permite que se robe en las casas. No amigo, tú tienes que ir a denunciar. Si un cargador no te paga según tus costes, tienes que denunciarlo, lo que no puedes pretender es que se siente un guardia civil en cada cabina”, zanjó Aragón.