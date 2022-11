La familia mediática de Rocío Carrasco sigue dando que hablar con sus actos y comentarios hacia ella. Rosa Benito ha publicado una controvertida frase en contra de la hija de Rocío Jurado como respuesta a un usuario de Twitter que dio a entender que la protagonista de 'En el nombre de Rocío' estaría, supuestamente, estudiando junto a Fidel Albiac.

"Una persona que no quiere a lo que ha parido, no puede querer a nadie", dijo la excolaboradora de 'Sálvame' en esta publicación que realizó en su red social, refiriéndose a la nula relación que tiene con sus hijos, y que ya se explicó en 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'.

Esta publicación se produce después de que Rocío Carrasco y La fábrica de la tele hayan decidido denunciar por lo penal a Rosa Benito tras un polémico tuit de la colaboradora desacreditándolos. Jorge Javier Vázquez confirmó la doble demanda a la exmujer de Amador Mohedano en 'Sálvame'. En concreto, unas palabras en redes sociales de la tertuliana negando ciertas informaciones de 'En el nombre de Rocío' han marcado la decisión.

El motivo principal de la denuncia es el mensaje que compartió Benito asegurando que se habían falsificado ciertos documentos emitidos en la docuserie de Telecinco que demostraban que sí había cobrado por el concierto especial de Rocío Jurado: "A mí que lleve un papel sin firmas (y con mi fecha equivocada) me dice que las facturas son falsas. Quiero ver mi firma y la de Amador Mohedano. ¿El sello de empresa donde está? Según esta factura, cobré el año pasado, 16 de febrero 21, que es cuando empiezan con la 'docufake'. ¿A los 16 años me pago a mí? ¿Y no hay sello de empresa? ¡Qué raro!", expresó en el tuit.

Para confirmar la decisión, Rocío Carrasco llamó a 'Sálvame' y mostró su enfado: "Ya quisiera Rosa Benito tener la integridad moral del equipo del documental. Me acusa de hacer una factura falsa para presentar en un documental. Aviso a navegantes, voy a emprender acciones legales de forma penal en contra de Rosa porque me está acusando de falsear documentos".