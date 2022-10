El sexo puede centrar parte de las diferentes citas que tienen lugar diariamente en 'First Dates'. Este es el caso de Lorena, una operario de fábrica jienense de 32 años, que se definió a su llegada como una persona simpática: "Me gusta hablar mucho con la gente. Me da igual como sea. Dicen que es difícil que te caiga bien todo el mundo, pero a mí me cae bien. No sé".

"Si alguna vez me enamoro, llevo muchos años con esa persona y tengo que tener un hijo con esa persona, me gustaría tenerlo, pero ahora mismo no lo busco", dijo la chica después de contarle a Carlos Sobera que tenía dos hijas de 11 y 13 años. Solo instantes después de su llegada, Lorena supo que iba a conocer a Daniel, un mozo de almacén cordobés de 36 años al que le gusta mucho practicar deportes: "Suelo ir a andar al campo, juego al fútbol, salgo con mis amigos. No sé, algo normal". En sus primeros minutos en el restaurante, Daniel habló de cómo le fue en el amor, desvelando que le fue desleal a su expareja: "Por culpa de la monotonía, fui infiel y, entonces, se tuvo que acabar". Una vez sentados en la mesa, la verdad es que ambos aprovecharon para conocerse mejor a lo largo del rato que duró la velada. Daniel se interesó mucho por los hijos de su cita, queriendo saber si los tiene todos los días, algo que ella contestó que sí y que entre eso y el trabajo está hasta arriba y no tiene tiempo para ella. Posteriormente, el tema del tiempo se mezcló con el del sexo después de que Lorena hiciese una confesión muy sexual. La jienense confesó que por ello no tiene tiempo para hacer la dieta del cucurucho, desvelándole su truco a Daniel: "Para el satisfayer no tienes que sacar hueco, lo sacas del cajón, cinco minutos y se guarda de nuevo", explicaba Lorena. Por su parte, tras escuchar estas palabra, Daniel se quedó a cuadros, no dando crédito: "¿Estás comparando a un hombre con un satisfayer? No lo puedes comparar". En los minutos finales del encuentro, el tema del tiempo no fue determinante a la hora de darse una segunda cita, ya que ambos decidieron darse una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "Te prometo que, para que te sea más fácil a ti, iré yo a verte", le dijo Daniel a Lorena.