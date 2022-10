La carrera española para Eurovisión 2023 ha comenzado y Radio Televisión Española (RTVE) ha anunciado el esperadísimo y aclamado listado de artistas que competirán en el Benidorm Fest por representar a España en el festival de la canción más importante de Europa.

De la mencionada preselección salió victoriosa Chanel Terrero, la mujer que le devolvió a todo un país la confianza en un evento que creía perdido para siempre y que, en su última edición, estuvo a punto de rozar la victoria y consiguió un inimaginable tercer puesto y un clamor popular que atravesó todas las fronteras posibles.

Ahora, RTVE quiere repetir el mismo éxito que el año pasado y por eso ya ha anunciado en un programa especial la lista de los 18 participantes que se batirán en duelo para representar a España en el Festival de Eurovisión 2023.

Una vez se supieron, de la mano de la cómica y presentadora Ines Hernand, quienes serán las voces que lucharán por dejar el listón alto en Liverpool, una de las grandes sorpresas fue la confirmación del cantante tinerfeño y ex participante de OT 2017, Agoney Hernández, como uno de los aspirantes a traerse a la isla el micrófono de bronce que recibe el ganador del Benidorm Fest.

¿Quién es Agoney?

Hace 5 años, el canario se convirtió en uno de los 18 seleccionadas por Noemi Galera para participar en la gala 0 de la novena edición de Operación Triunfo. El número 1450 interpretó "Purple Rain" poniendo al público de pie. De la mano de Joe Pérez, miembro del jurado, llegó su billete a la academia de OT 2017.

Semana tras semanas, Agoney volvía a dejar boquiabierto a los espectadores. Su voz y su garra sobre el escenario eran las píldoras necesarias para ver nacer a una nueva estrella. Entre sus actuaciones más destacadas están "Runnin'" de Beyoncé junto a Miriam, "Symphony" de Zara Larsson junto a Nerea Rodríguez y "Manos vacías" de Miguel Bosé, cantada junto a Raoul y donde suma 4,9 millones de visualizaciones. En solitario, las más potentes "Where have you been" de Rihanna y "Eloise" de Tino Casal, donde tiene 2,9 M de reproducciones.

La preselección de España para el festival de Eurovisión 2023, que tuvo tanto éxito en la primera edición, se celebrará en la ciudad alicantina de Benidorm entre los días 29 de enero y 4 de febrero. Empezará el domingo 29 con un opening. Las semifinales serán el martes 30 de enero y el jueves 2 de febrero. La gran final será el sábado 4 de febrero, en el pabellón de L’Illa, que como el año pasado también acogerá todas las actuaciones. Ese día se dará a conocer al representante español en el festival de la música europea.