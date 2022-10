Preocupantes noticias sobre Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja ha sido ingresado de urgencia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus, según ha adelantado la revista Lecturas.

El DJ, de 38 años de edad, se encuentra ingresado en la Unidad de Ictus del hospital andaluz y está acompañado por su mujer Irene Rosales, mientras que su madre y sus familiares directos se encuentran desplazándose hasta el hospital.

Además, el periodista Antonio Rossi ha adelantado en El Programa de Ana Rosa las primeras y prudentes informaciones que llegan del núcleo duro del artista. "No ha sido excesivamente grave, le ha afectado a una zona pequeña, me lo reservo. Parece que la evolución no puede ser negativa en las próximas horas. Le ha afectado a una zona muy pequeña, no es de una excesiva gravedad", apuntaba el colaborador.

Hasta el momento, ni su mujer ni nadie cercano al joven se ha pronunciado sobre el ictus y todo apunta a que mantendrán el silencio hasta nueva orden.

Fue el programa 'Fiesta' a través de su cuenta de Twitter, quien adelantó que el hijo de Isabel Pantoja se encuentra grave y en observación y, según ha podido saber el citado espacio, las próximas 24 horas son decisivas en la evolución del estado de salud del que fuera concursante de Supervivientes.

#ÚltimaHora Este programa ha podido confirmar que Kiko Rivera sufrió en la madrugada del viernes un grave problema de salud. Se encuentra ingresado en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Las próximas 24h son decisivas.Estaremos todo el fin de semana muy atentos a su evolución pic.twitter.com/MwMhxuYtmn — Fiesta (@fiestatelecinco) 21 de octubre de 2022

Kiko, que sufre de gota y padece diabetes crónica, se encuentra bajo supervisión médica y el hermetismo en torno a su situación actual es máximo. Lo último que se supo del Dj fue que este viernes, a las 00.00 horas, estrenaba su último tema, 'Vudú'. Un lanzamiento que se vio ensombrecido porque tanto él artista como sus hijas, Ana y Carlota, llevan varios días enfermos de la garganta, tal y como Irene Rosales compartía a través de Instagram hace apenas 24 horas.

Buenos días 🌞Ya estoy despierto aunque jodido de la garganta,gran putada, ya que hoy a las 00:00 se estrena Vudú, mi nuevo single. — KIKO RIVERA (@riverakiko) 20 de octubre de 2022

Un problema de salud que por el momento se desconoce si está relacionado con el motivo del ingreso hospitalario de urgencia de Kiko del que tanto su mujer como el resto de su familia guardan silencio por el momento.