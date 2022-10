Ortega Cano atraviesa sus horas más bajas. Después de su sonda y polémica intervención en El Programa de Ana Rosa, el diestro no solo ha tenido que enfrentarse a las críticas que le llegan incluso por parte de su ex mujer, sino que, además, se ha visto obligado a hacerse un profundo lavado de imagen tras su entrevista más surrealista en televisión.

Sabedor de la complicada situación en la que se encuentra, el torero ha decidido ponerse en manos de su abogada para redactar un supuesto comunicado con el que el viudo de Rocío Jurado daría un paso atrás mediáticamente hablando y, lo más sorprendente de todo, pediría perdón a Rocío Carrasco, desdiciéndose así de todo lo que ha dicho hasta la fecha.

Ha sido Sálvame el programa que ha publicado el documento que jamás llegó a ver la luz y que, pese a estar hecho, Ortega Cano decidió que no fuese enviado a los medios.

¿Cuál era el contenido de ese comunicado?¿De qué se arrepiente Ortega Cano?

El comunicado íntegro

"Sin querer justificarme venía de un viaje largo por trabajo. Mi comportamiento está siendo errático desde hace ya algunos meses, fruto de las situaciones personales que no he sabido exteriorizar" explicaba el torero con la ayuda de su íntima amiga y abogada Patricia Donoso, la experta que le habría ayudado a redactar este documento.

Sobre su ya famosa frase, el diestro apuntó que "pido disculpas a mi todavía esposa por las incómodas palabras de las que fue objeto por mi parte y que no llevaban más que un deseo mal expresado y que jamás debió salir de mi boca. Creo fielmente que no estoy preparado para esta nueva televisión y debo ponerme al día".

Pero la gran sorpresa de este comunicado que ha filtrado Sálvame tiene que ver con sus disculpas a Rocío Carrasco y al programa en el que trabaja. "No volveré a hablar de ella solo porque es hija de la que fue mi esposa y ella no me lo perdonaría. Le pido disculpas por atacarla con sus hijos, cuando nadie conoce realmente la situación de una familia a puertas cerradas" dice el Ortega Cano para, acto seguido, disculparse con Jorge Javier Vázquez. "Pido disculpas a Jorge Javier Vázquez y a su equipo, porque solo hacen un show de tarde y sé que no es nada persona al igual que todos los demás programas", zanja.