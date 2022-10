El regreso de Ana Rosa Quintana a la televisión ha supuesto todo un acontecimiento televisivo.

Después de que la veterana comunicadora desvelase hace once meses que padecía un cáncer de mama que la mantendría alejada de la televisión, las veces que se pudo saber de ella era, o bien por sus publicaciones de Instagram o por las pinceladas que daban sus compañeros sobre su salud.

En su vuelta a la televisión, Ana Rosa ha reconocido que estaba deseando volver a encontrarse con su público y aprovechó su reaparición pública para agradecer la infinidad de muestras de cariño que ha recibido durante este duro y largo proceso. "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes", aseguraba visiblemente emocionada en os primeros minutos de El Programa de Ana Rosa.

Además, en un acto de agradecimiento para con sus compañeros de profesión, tras finalizar su primer programa concedió una rueda de prensa en la que respondió a las dudas de sus compañeros y desveló qué ha sido lo peor de su tratamiento contra el cáncer.

"Ha sido más grave que el otro"

Muy recuperada y con una sonrisa que le acompañará de por vida, Ana Rosa Quintana no quiso edulcorar nada de su proceso y, con una apabullante verdad y transparencia, reconoció cómo se había enfrentando a este cáncer. "Este cáncer ha sido más grave que el otro. Ahora he necesitado 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia, dos intervenciones", contó la presentadora.

"Lo malo es que te levantas una mañana, vas al médico y te dicen que tienes cáncer. Lo mejor ha sido sentir tanto cariño por parte de todo el mundo, compañeros de esta cadena y de otras, de gente a la que no conozco… Mi familia también me ha mimado mucho. Estoy sorprendida y desbordada con toda la expectación de mi alrededor. Cuando vi el vídeo del saludo me quedé impresionada y también, agradecida y orgullosa. Ha sido brutal. Me han dado más besos que en toda mi vida", reflexionaba ilusionada la comunicadora.