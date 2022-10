Javier Santos fue el primer protagonista de '¿Quién es mi padre?' por su presunta relación paterno filial con Julio Iglesias. El tema era bastante delicado y no todos los colaboradores estaban de acuerdo con la postura de Javier. La mayoría reprenden a su madre por haberle contado cuando era joven, que su padre era el famoso cantante.

Una de las más críticas fue Terelu Campos: "Le ha hecho tanto daño", dijo en referencia a su madre. Sin embargo, Javier no se quedó callado ante esto y salió en defensa de María Edite, su progenitora: "El único culpable es Julio Iglesias", apuntó. No obstante, Terelu no estuvo de acuerdo con esto y matizó: "No, son tu padre y tu madre".

Pero esto tampoco fue suficiente para que el presunto hijo de Iglesias se quedase callado: "Aquí estáis tratando de culpabilizar a mi madre de algo que no tiene nada de culpa. Estáis tratando de culpabilizar a mi madre por haberme dicho quién es mi padre. Yo era feliz hasta el momento en el que supe quién era mi padre porque, después de eso, mi madre sufrió un fuerte ataque", comentó.

Pero eso no fue todo, porque Javier siguió con su alegato, en un ataque directo a varios colaboradores, entre ellos Terelu Campos: "Yo pasé un gran sufrimiento por culpa de gente como los que están sentados aquí a mi izquierda, que no paraban de culpabilizarla. Y punto".

Estas declaraciones arrancaron un estruendoso aplauso entre el público, pero no sentaron bien a la hija mayor de las Campos: "No Carlota, no lo voy a permitir porque me piro. Escúchame, a mí, pocas lecciones. Primero, porque yo no estoy en ningún bando. Yo estoy del lado de la verdad y si tú eres hijo de Julio Iglesias, eso va por delante. Segundo, porque a lo mejor tú no sabes que yo sí me hecho una prueba de ADN en mi vida y he ido voluntariamente a hacérmela. Así que no me juzgues sin conocerme. Yo no estoy en el bando de Julio", respondió Terelu con contundencia.