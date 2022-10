Ha sido Joaquín Prat el encargado de hacer el anuncio esta misma semana del esperado regreso de Ana Rosa Quintana a Telecinco. La presentadora vuelve este lunes 10 de octubre a ponerse al frente de El programa de Ana Rosa tras casi un año alejada del mundo de la televisión a causa de un cáncer de mama.

Será el lunes a partir de las 09.55 horas 8hora canaria) veremos de nuevo el rostro de "la jefa", como sus compañeros de programa la llaman cariñosamente, y comprobaremos que Ana Rosa Quintana regresa con más fuerzas y ganas que nunca. Tal y como la presentadora ha reconocido, ya tiene preparado cada detalle de su vuelta, algo con lo que lleva soñando mucho tiempo.

En estos largos meses no ha habido ni un solo día en el que sus compañeros de trabajo no hayan tenido un mensaje de cariño para ella durante el directo, una etapa que acaba con su deseado regreso. Ella misma reconocía esta semana que se siente como si fuera su primer día de trabajo:

"Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores, que me han acompañado tanto durante estos largos meses, y con la bendita rutina".

Ana Rosa reconocía a Europa Press que el cariño de sus compañeros en estos duros meses ha sido algo fundamental: "Lo que mis compañeros han hecho este tiempo ha sido súper emocionante, muy bonito".

Ana Rosa Quintana asegura que tiene todo preparado para su vuelta y que se encuentra bien de salud: "Gracias a Dios, si no no volvería".