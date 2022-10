El canario Omar Sánchez pensaba que su participación en Pesadilla en el Paraíso (PEEP)iba a ser algo muy parecido a un camino de rosas.

Sin embargo, su idilio con la 'influencer' andaluza Marina Ruiz ha sido ciertamente turbulento y la nueva incorporación al concurso ha dejado boquiabierto al ex de Anabel Pantoja.

Antes de embarcarse en la aventura granjera puesta en marcha por Mediaset España, Omar había encontrado en Raquel Lozano (GH 16) una persona con la que parecía que había iniciado una bonita relación con la que olvidar a la sobrina de Isabel Pantoja y concursante de Supervivientes 2022.

Sin embargo, esta relación se convirtió en un peso para el de Gran Canaria y decidió poner fin a su fugaz amor con la joven publicista.

Lo que desde luego no se podía esperar el joven era que Lozano iba a formar parte del elenco de concursantes de la primera edición de PEEP y que tendría que compartir espacio con la muchacha después de poner fin a su relación con ella.

Después de varias semanas alejado de la realidad, Omar Sánchez y Raquel Lozano libraron una sonora disputa que se convirtió en uno de los cruces de acusaciones más polémicos desde los inicios del programa.

¿Qué se ha dicho la expareja?

Tensión por doquier

"Madre mía, no me lo puedo creer". Esta fue la primera reacción que tuvo Sánchez al ver aparecer a su ex por la granja en la que vive.

Muy sorprendido, el canario no pudo evitar preguntarle a Lozano qué hacía allí. "Me sorprende, la verdad. Me parece fuerte que estés aquí" a lo que Raquel, sin miramientos, le contestó con un "todo el mundo tiene el derecho a hacer lo que quiera".

Tras este primer tira y afloja, comenzaron los dimes y diretes entre la ex pareja. "Yo ya sé lo que me espero fuera y no me equivocaba" dijo Omar refiriéndose a la vuelta a la televisión de la joven y, en ese momento, Raquel comenzó a disparar contra el surfista. "Es mucho más fácil decir no me gustas por esto y por esto y me he desilusionado por esto y por esto. Pienso que me utilizaste para olvidar a Anabel", sentenciaba.

Además, Marina habló con Raquel y le confesó el motivo por el que Omar quiso poner fin a su relación con ella. "No me complementaba lo suficiente y por eso he entrado aquí soltero" compartía la joven.