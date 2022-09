Todo parecía que iba sobre ruedas entre el canario Omar Sánchez y Marina Ruiz. De hecho, el ex de Anabel Pantoja se encargó de organizar su primera cita romántica con Marina, con velas y todo, lo que provocó la felicidad de ella. El encuentro fue de lo más apasionado, tanto que Omar le ha llegado a preguntaar: "¿Qué prefieres hacer, acostarte conmigo o comer esto?". "Un banquete, porque sé que fuera lo vamos a poder hacer", le contestó ella en una respuesta que pareció de lo más sincera.

El surfista tuvo unas bonitas palabras hacia Marina: "Me gustaría llegar a la final contigo, me pareces una persona maravillosa y no pensé sentir lo que siento estando aquí, llevaba tiempo sin sentirlo. Que esto fluya y fuera siga igual". Marina, por su parte, dijo que cada vez se siente mejor con él y que las caricias y los besos "van con otro sentimiento".

Anabel Pantoja y el enfado de Omar

En medio de este momentazo romántico, ambos conversan y sale a colación la ex del canario, Anabel Pantoja, de la que afirma "que se lleva bien" y que eso es algo bueno.

Entre confesión y confesión, los cantos de Israel Arroyo llegan hasta donde están Omar y Marina, algo que le hace mucha gracia a ella pero no tanta a él, que termina algo enfadado con ella por su actitud: "Si quieres bajar, baja. Estamos aquí en una cita y estás pendiente de lo que canta este hombre". Algo que se repitió en un par de ocasiones y tras la insistencia de Omar de que se vaya con sus compañeros, Marina terminó abandonando la cita y exclamando: "Isra, te has cargado mi cita romántica".