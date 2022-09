Éxito de parrilla en el debut de 'La Isla de las Tentaciones' en un primer programa que ha traído no pocas sorpresas, algunas esperadas y otras no tanto. En el programa inaugural, todos los concursantes han tenido la oportunidad de despedirse de sus familiares y hablar sobre esta aventura que van a emprender en República Dominicana. Todos han apostado que sus hijos volverán juntos, eso sí será una prueba de amor muy importante que les servirá para conocerse un poco más.

El tinerfeño Samuel, novio de Tania, ha hablado con su madre María con la que ha compartido sus impresiones y pensamientos. Y la madre del joven canario le ha pedido que no la defraude: “No caigas en la tentación”. Samuel piensa que no lo hará, pero su madre no lo tiene tan claro y le comenta que él eso no lo puede saber hasta que no lo viva.

María destapa su nula relación con la novia de su hija

"Si salimos de ahí, bien; creo que será un paso importante para la confianza", le asegura Samuel a su madre María, aunque no está muy seguro de que a su progenitora le guste la relación que mantiene con Tania.

Tras esta conversación, hemos podido saber que Tania no tiene muy buena relación con su suegra. Lo ha revelado la propia María, quien ha dicho que "más bien no hay ninguna".

"Ahora no tengo relación con Tania", ha afirmado y para que eso cambie, María quiere que vivan la experiencia y cuando regresen, "tendré una conversación con ella", ha asegurado. Llegaremo a saber ¿por qué no tienen relación?