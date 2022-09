"Esto es como los matrimonios… a veces se separan, y a veces se reconcilian. Estoy tan feliz… tan a gusto con mi vida. Según me dijeron, me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y donde no se me quiere, me voy". Estas fueron las primeras palabras de Paz Padilla tras volver a pisar Mediaset España después de su sonado y polémico despido de la cadena de la que formó parte durante más de una década.

Su reaparición, que no se sabía muy ben cómo iba a producirse, tuvo lugar el pasado fin de semana en Ya es verano y la humorista aprovechó su presencia en este programa del grupo de comunicación para tirarle más de un dardo a sus excompañeros de Sálvame, a los que reconoció no haber echado de menos a excepción de todos aquellos que sí que han tenido un gesto de aprecio y preocupación por ella. Paz Padilla regresa a Telecinco y se pronuncia sobre su despido: "Estoy donde se me quiere" Como era de esperar, la "patrulla Sálvame" tenía preparado todo su arsenal y respondieron a la presentadora desvelando, por fin, los verdaderos motivos por los que existía mucha tirantez para con ella durante el principio y el final de su paso por el programa de las tardes de Telecinco. "Despreciaba el trabajo que hacíamos nosotros" La primera en romper el hielo sobre las incendiarias declaraciones de Paz Padilla fue Belén Esteban, con quien protagonizó la discusión que dinamitó su salida de la cadena. "Cuando pasó la movida entre Paz y yo, aquí la gente no fue legal. No tengo que resolver nada con Paz, le deseo lo mejor del mundo, me alegro que esté feliz con su pareja, no tengo absolutamente nada que decir con Paz. No he vuelto a tener contacto con ella” dijo la de Paracuellos. Por su parte, Kiko Matamoros fue el que desveló lo que se esconde tras el mal rollo que existe entre compañeros actualmente. "Al principio hubo momentos muy difíciles con los colaboradores, porque daba la impresión que despreciaba el trabajo que hacíamos nosotros. Llegó a decir en una ocasión como que ya le habían avisado qué tipo de gente éramos. Las tensiones fueron muy grandes, con el tiempo se limaron asperezas, hubo momentos de muy buena relación con ella, de afectividad…”, recordó el ex-superviviente.