HBO y su plataforma, HBO Max, sigue siendo la reina de la televisión, al menos para los Emmy. ‘Succession’, la saga de la familia Roy, ha vuelto a alzarse en la 74ª edición de los galardones este lunes con el galardón a la mejor serie dramática que ya recogió en 2020 y ‘The White Lotus’, la creación en pandemia de Mike White, con el de mejor miniserie (aunque técnicamente la categoría es cuestionable, dado que ya está anunciada una segunda temporada).

Esos dos galardones se ampliaron a guion en el caso de ‘Succession’ y guion y dirección en el ‘The White Lotus’. Y tanto esos como el de ‘Ted Lasso’ como mejor serie de comedia (por segundo año consecutivo, y también con la dirección reconocida) reconfirman que es difícil hacerse rico en los Emmy si se sale de las apuestas dominantes en las quinielas. Porque eran las tres propuestas con más nominaciones, y se han puesto la esperada corona en el retorno de los Emmy al teatro Microsoft de Los Ángeles.

Fronteras y Netflix

Pese a esos y otros muchos premios que parecían cantados, los Emmy han dejado también hueco para triunfos inesperados, o para reconocimientos que subrayan la evolución de la televisión. Porque este lunes dos premios para ‘El juego del calamar’ han subrayado, como ya hicieron los Oscar con ‘Parásitos’, la apertura de un mercado tan dominante como el estadounidense (y de su público) a talentos de más allá de sus fronteras.

Lee Jung-jae se ha convertido en el primer actor asiático con un Emmy como protagonista, y el primero premiado por un trabajo no realizado en inglés. Y al recoger su galardón el director Hwang Dong-hyuk ha dicho: “Hemos hecho historia juntos y espero que no sea la última serie extranjera nominada”.

En una gala donde dos de los primeros chistes del cómico de SNL y presentador Kenan Thompson han ido dirigidos como dardos envenenados a la situación de Netflix, que por primera en una década ha perdido suscriptores, ha firmado cientos de despidos y busca cómo recortar gastos, los dos premios para la serie surcoreana quizá hayan servido a Ted Sarandos, el pope de la plataforma, para reír, si no mejor, al menos el último.

Conocidos, debutantes y diversidad

Estos Emmys han tenido también una combinación de nombres ya conocidos en su historial, debutantes y buenas dosis de diversidad. Han repetido, por ejemplo, Jason Sudeikis y Jean Smart como intérpretes protagonistas de comedia por sus trabajos respectivos en ‘Ted Lasso’ y ‘Hacks’. Zendaya, con su segundo por ‘Euphoria’, se ha convertido en la intérprete más joven en ganar dos Emmys. Y Julia Garner por tercera vez se ha llevado el premio como actriz de reparto de serie dramática por ‘Ozark’.

Pero nunca hasta este lunes había sido reconocida una veterana indispensable como Jennifer Coolidge, la única de las intérpretes de ‘The White Lotus’ que volverá para la segunda temporada y que ha sido premiada como actriz de reparto de comedia. Y deberían haber subido a un escenario a alguien cuya conocida maestría cómica se ha desplegado este lunes cuando se ha puesto a bailar conforme intentaban ahogar su breve discurso con el volumen creciente de la música.

Nunca antes había sido premiada tampoco Sheryl Lee Ralph, actriz de reparto en otra de las triunfadoras de la noche, la comedia ‘Abbott Elementary’ (por cuyo guion en categoría de comedia ha sido premiada también Quinta Brunson). Y la intérprete, solo la segunda mujer negra reconocida en la categoría en 74 años de historia, ha dejado un discurso memorable. Primero ha cantado los primeros compases de ‘Endangered Species’, de Dianne Reeves (“Soy una especie en peligro, pero no canto una canción de víctima, soy una mujer, soy una artista, y sé adónde pertenece mi voz”). Y luego ha llamado en el discurso más aplaudido y viral a nunca dejar de creer en uno mismo y en los sueños.

Era una intervención adecuada para una noche donde el premio especial se le daba al instituto creado por Geena Davis para fomentar la diversidad de género y la inclusión en la industria, o en la que la cantante Lizzo recogía un premio en categoría de concurso por ‘Watch out for the big Grrrls' y proclamaba: “Cuando era una niña todo lo que quería era ver a alguien como yo en los medios: alguien gordo como yo, negro como yo, bello como yo”.

Zendaya es también la primera actriz no blanca que gana el Emmy como protagonista dos veces. Y la Academia también reconoció 'Rothaniel', de Jerrod Carmichael, un especial de HBO donde el cómico negro habló por primera vez públicamente de su homosexualidad.

Otros premios y un consejo para los Oscar

En las categorías de interpretación hubo también premio para Michael Keaton por ‘Dopesick’ y Amanda Seyfried por ‘The Dropout’ en miniseries. Muchos actores de reparto vieron reconocidos sus trabajos en las grandes triunfadoras: Murray Bartlett por ‘The White Lotus’, Matthew Macfadyen por ‘Succession’, Brett Goldstein por ‘Ted Lasso’...

Repitieron además ‘SNL’ y ‘Last week tonight with John Oliver’. Pero la más brillante exposición de humor llegó de Steve Martin y Martin Short, acompañados por Selena Gómez. Aunque se fueron por ‘Solo asesinatos en el edificio’ de vacío (igual que ‘Better call Saul’, o ‘Separación’, o ‘Barry’, o ‘Stranger Things’, o ‘Yellow Jackets’) los dos veteranos hicieron pensar que serían lo que quizá podría devolver la vida, o el humor, a la gala de los Oscar.