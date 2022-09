Faltan menos de 12 horas para que Rocío Carrasco vuelva al centro del huracán mediático debido a la emisión en abierto de la segunda parte de su docu-serie En el nombre de Rocío.

La hija de Rocío Jurado continuará sacando a la luz esos secretos de los que jamás ha hablado en relación a la mala relación que mantiene su familia con ella y a todos los dardos que ha tenido que aguantar durante las más de dos décadas que ha permanecido en el más absoluto de los silencios.

Como ya ocurriera en la primera parte de su serie documental, Carrasco también terminará de poner sobre la mesa algunos aspectos que le quedaron atrás sobre su tortuosa relación con el padre de sus dos hijos, Antonio David Flores, y por fin pondrá punto final a años de derribo mediático.

Ante este aviso a navegantes que se intuye a raíz de la difusión de los avances que ya se emiten en la cadena principal de Mediaset España, Antonio David Flores ha reaparecido en su canal de Youtube para advertir a su ex mujer que, en esta ocasión, no se va a callar y que va a responder a todas las (según el ex guardia civil) calumnias que la colaboradora estrella lleva vertiendo desde que volvió a la televisión.

"Voy a contar mi experiencia y lo que he vivido"

En su vuelta a su canal de la mencionada plataforma audiovisual, el que fuera colaborador de Sálvame ha hecho su particular aviso a la madre de sus hijos y, con él, vuelve a la carga. "Mira por donde veo que en Telecinco comienza la segunda temporada de Rocío Carrasco. Yo pensaba que con la primera ya había tenido suficiente pero ya veo que no, que continúa hablando de mí. Es como el perro de presa que no te suelta hasta que no te mata. ¿La novedad? Vamos a analizar la segunda docu-serie de Rocío Carrasco con colaboradores. Yo voy a contar mi experiencia y lo que he vivido y otras personas también darán su opinión", señaló