Este fin de semana, 'Ya es verano' volvió a depositar su confianza en Ana María Aldón para elevar sus datos de audiencia en Telecinco. El programa presentado por Verónica Dulanto sentó en plató a la mujer de José Ortega Cano para que respondiera a las últimas declaraciones del torero, que se pronunció de manera tajante hace tan solo unos días: "Me parece muy fuerte que tenga que decir esas cosas de su marido".

La respuesta de Ana María llegó durante la tarde de ayer, dejando caer que "a veces es mejor irse y que te echen de menos a estar y no significar nada". "Con mi marido es con quien menos problemas he tenido, cosas de pareja. Pero cuando hay terceras personas malmetiendo o mintiendo para hacer daño, ahí no puedo hacer nada", aseguró la colaboradora.

Más adelante, el propio Ortega Cano quiso intervenir en directo a través de una llamada telefónica para exponer su propio punto de vista sobre la crisis que atraviesa su matrimonio: "Me gustaría poner las cosas en un equilibrio. Ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno. Todos somos lo que Dios quiere, regular, vamos a dejarlo en término medio".

"Tenemos que llevarnos lo mejor posible, no hay otra solución. La familia de ella con la familia mía, que no haya mal rollo porque la vida es muy corta y todo se acaba. No merece la pena que en una casa como esta estemos cada uno por un lado", continuó diciendo el torero, que también reconoció que actualmente no existe ningún tipo de "diálogo" en su relación con Ana María.

Por otro lado, apuntó que con toda esta situación están "arrastrando a una serie de niños pequeños y otros más mayores". "Necesitamos una buena convivencia, un diálogo de palabra para que seamos una familia ordenada, no una desordenada como en estos momentos", apuntó mientras la diseñadora escuchaba con semblante serio y los ojos vidriosos.

Minutos después, tras escuchar el discurso de su marido, Ana María tomó el turno de palabra para lanzar un dardo que no pasó desapercibido: "El matrimonio es cosa de dos en algunos casos, pero en otros hay demasiada gente". "Ella tiene ese pensamiento, a mí me gusta ver mi casa con gente y estar con mi familia. Ahora está en un momento en que para ella en ese sentido todo es negativo, yo prefiero estar acompañado y no solo", replicó Ortega Cano ante Ana María Aldón, visiblemente incómoda por esta situación. "Me siento ridícula", llegó a afirmar.