En una primera cita no siempre surge el amor. En 'First Dates', se dan multitud de casos en los que algunos de los participantes se enfadan cuando a la otra persona no le acaba de gustar. Esto ocurrió hace poco en el formato de Cuarto, cuando un comensal se cabreó en la decisión final al descubrir que no querían tener más encuentros con él.

Alejandro acudió al programa con ganas de enamorarse y de encontrar alguien con quien sentir algo más sentimentalemente. Lo mismo le ocurría a David, pero él no sintió lo suficiente durante su cena con el joven. Por esta razón, decidió no tener una segunda cita con el chico cuando llegó el tramo final de la entrega y el momento de decidir si se iban a reencontrar fuera del formato o si no volverían a verse. El comensal le aclaró las razones de su decisión tras reconocer que había estado a gusto, pero no lo necesario para seguir conociéndose fuera del formato: "Le falta más locura dentro de él, me gustaría que en su interior tuviera más libertad y más independencia". Alejandro no se tomó del todo bien estas palabras del chico y no ocultó su molestia porque no se esperaba que no quisiera repetir cita juntos: "Libertad, si me conocieras, te voy a enseñar yo eso qué es lo que es", expresó flipando, tal y como reconoció que estaba.