Marta Riesco y Antonio David Flores están viviendo unas vacaciones de en sueño. Así lo muestran a través de sus perfiles en las redes sociales, por lo que la prensa del corazón se está haciendo eco de la noticia.

Hace unos meses, tras unos tiempos convulsos después de que la relación con Antonio David Flores saliese a la luz, la tranquilidad volvía a la vida de la reportera, que confiesa estar en el mejor momento de su vida y nos habla, a corazón abierto, de lo enamoradísima que está del ex de Olga Moreno.

Encantada con esta nueva etapa alejada del foco mediático tras acaparar titulares durante meses, la periodista de 'El programa de Ana Rosa' - a la que apenas vemos ya en pantalla - admite que se le pone "la piel de gallina" cuando piensa en lo "feliz" que es: "Ya era hora. Bastante mal lo he pasado y me lo merecía. Ojalá quedarme así por favor".

Recién llegada a Madrid tras unas vacaciones de ensueño con Antonio David, Marta nos cuenta que, además de los planes en pareja - en los que no han faltado cenas románticas ni interminables jornadas de playa - si algo le ha gustado es "poder compartir momentos con Rocío Flores" este verano: "La quiero muchísimo. No hay ningún problema, estamos muy unidos todos y eso es algo que iba a pasar en el momento en el que nos dejaran respirar. Que dure la calma".

Sin embargo, un famoso medio del corazón sevillano ha colgado un vídeo de la pareja disfrutando de sus merecidas vacaciones, algo que parece no gustar a los espectadores, que han llenado la publicación de insultos y palabras feas contra la pareja. "El que no tenía dinero!!! Vaya lujazos!!!", dice un seguidor del medio respecto a los rumores de mala situación económica por parte del ex Guardia Civil. Pero la periodista no se ha cortado y ha comentado lo siguiente: "Jajajajajaj! La gente odia ver la felicidad ajena! Besos para todos".