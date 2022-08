Hacía mucho tiempo que no se sabía nada de uno de los actores más famosos de Aquí no hay quien viva, Santiago Ramos.

Desde que se produjese el final de la famosísima serie, Ramos estuvo enlazando otros proyectos profesionales más orientados hacia el cine y el teatro. Pero, en los últimos años, nada se ha sabido del intérprete y mucho se ha especulado sobre una posible ruina económica del actor.

Debido a la fuerza de los rumores, la mujer del actor, Paca Almenara ha intervenido en Socialité para desvelar el verdadero motivo de la desaparición de Santiago Ramos.

"Le ha quitado todo"

La mujer de Santiago Ramos, actor que encarnó a Andrés Guerra en 'Aquí no hay quien viva', ha zanjado los rumores sobre la presunta ruina económica por la que está atravesando el actor desde hace un tiempo.

"No es verdad. No está arruinado ni en la miseria. Le diagnosticaron Parkinson y está muy cuidado en una buena casa. No somos ricos, pero tenemos para cuidarlo perfectamente. Esta enfermedad es horrible porque le ha quitado todo. Conducir, su moto... Santi es muy bueno en teatro y le han ofrecido proyectos muy buenos, pero no puede hacer ningún tipo de obre porque el Parkinson le afecta a la memoria, y un actor tiene que tener mucha capacidad para memorizar diálogos", ha declarado al programa de Telecinco.

"Es una pena verlo así porque es un actor magnífico. Tiene siete hermanos que están pendientes de él. Estamos todos pendientes de Santiago", zanjó la esposa del intérprete.