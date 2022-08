La 'vecina traidora' de Ortega Cano vuelve a estar presente en los contenidos de 'Sálvame' tras la reacción violenta que tuvo hacia Kiko Jiménez. Instantes antes de que Kiko Matamoros estallase contra Germán González, Ana volvió este viernes al programa de Telecinco para someterse al polígrafo de Conchita Pérez solo un día de que se volviese a su casa en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"¿Tú estás dispuesta a hacerte el polígrafo de Conchita Pérez?", le preguntó Adela González a Ana, que explicó su cambio de opinión al respecto: "Yo dije que no iba a venir más, pero me convencieron anoche y aquí estoy".

"Eso que decís que yo alquilo mi piso porque es muy grande y me voy a uno más pequeño no es verdad", afirmó la 'vecina traidora', que alardeó de tener una posición económica cómoda: "Yo no quiero dinero, ya tengo el que necesito".

Posteriormente, en una conexión con la sala en la que se realizaba la prueba, Germán González desveló la primera pregunta del polígrafo de Ana: "¿Es verdad, como contó Kiko Jiménez, que le dijiste que dejase a Gloria Camila y que se fuese con tu hija que es más guapa?".

Cabe recordar que Ana estuvo este miércoles en el plató del programa de Telecinco, llegando a lanzarle un vaso con líquido a Kiko Jiménez después de que revelase que, supuestamente, quería relacionarlo con su hija: "¡Que dejes de mentar a mi hija!".

"Querías endiñarme a tu hija para que se hiciese famosa, porque tú y yo nos conocemos de 'Mujeres y hombres y viceversa'", dijo el colaborador, que fue añadiendo momentos de aquella época hasta el punto de que Adela González y Terelu Campos tuviesen que intervenir para frenar a la señora alterada ante su intención de darle un golpe con el bolso de Marta López, que estaba situado sobre una de las mesas del programa: "¡Tranquilícese!".

Después de que siguiese 'pinchándola' con recuerdos de ese momento, Ana se giró y le lanzó a Kiko Jiménez lo poco que quedaba de un líquido similar al café o al refresco de cola que contenía un vaso que había en la mesa, que incluso llegó a salpicar al público. "Ana, ya", le dijo Lydia Lozano.