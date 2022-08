Patricia Pardo protagonizó un momento muy emotivo en 'El programa del verano'. La periodista se ha mostrado visiblemente emocionado al escuchar el testimonio de David, un ganadera de A Coruña que narró el mal momento que está atravesando en su establo por el estado de sequía que atraviesa nuestro país: "No podemos alimentar a los animales. Estamos desesperados, todo nuestro trabajo está aquí, solo nos queda mirar al cielo y esperar a que llueva".

"Tengo terneros, y de aquí mis animales no van a poder aprovechar nada. Solo nos queda importar el cereal, pero el material de fuera no es viable, es muy caro. No podemos aguantar esto, el maíz es todo para nosotros, es lo único que se nos da bien. Es una planta que le hace falta agua y sol, es tropical, y no tenemos nada", dijo David llorando después de que Pardo le preguntase por cómo pensaban solucionar las terribles perdidas que estaba registrando su negocio.

"Nos parte el alma escucharte (... )Madre mía me voy a emocionar hasta yo", afirmó la comunicadora desde el plató de Telecinco, quedando sin palabras al ver y escuchando las palabras David, que estaba completamente afectado: "No tenemos ningún plan... Perdón".

Después de este duro, Patricia Pardo pidió a sus compañeros finalizar la conexión en directo tras hacerse un importante silencio durante esta conexión. "Vamos a dejarlo aquí, porque lo estás pasando fatal y yo también. No tengo ni voz. Te deseo lo mejor, de corazón", sentenció la periodista sin poder contener el llanto y buscando una mirada cómplice de los compañeros presentes en la mesa de 'El programa del verano: "¡Uf, madre mía!".