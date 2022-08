'First dates' recibió en su restaurante a Toni, un joven que reconocía ser un fan de Marvel y de los videojuegos. El programa de Cuatro le juntaba con Mar, y él se sorprendía al verla porque no esperaba una chica tan guapa. Ella, por su parte, también presagiaba que la cita iba a ver bien porque a él se le vía majo.

Toni confesaba ante las cámaras del programa que en la actualidad hace mucho deporte, pero que antes pesaba 110 kilos. Hacer crossfit fue lo que cambió su vida, aunque en algo no ha cambiado: sigue siendo un friki. Pero lo que descolocaba del todo a su acompañante en la cena es que nunca hubiera convivido con ninguna pareja y que, además, todavía se estaba preparando selectividad.

Además, a ella no le gustó que se definiera como un friki de Marvel, mientras Toni parecía encantado con el encuentro. Aunque él reconocía que ella era "mucho más de lo que esperaba", Mar no ha tenido la misma sensación. Finalmente, en el momento de la decisión, él sí aceptaba tener una segunda cita, pero ella se echaba para atrás porque no era lo que iba buscando.