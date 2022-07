El reportero gráfico Miguel Temprano ya no volverá a aparecer en el 'Deluxe', o al menos no lo hará próximamente. Así lo ha anunciado él mismo en sus redes sociales, donde ha aprovechado sus mensajes para cargar contra el programa y la productora del formato.

"Tengo que comunicaros que 'Viernes Deluxe' y La Fábrica de la Tele han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone. Sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director, Miquel, que era una decisión de Telecinco y Mediaset. ¡Con dos cojones!" ha escrito en su perfil de Twitter.

Con una larga carrera asociada al periodismo del corazón, Temprano era un habitual del 'Deluxe' desde hace un par de años, una relación que parece haber llegado a su fin.

"En esta vida, cuando una puerta se cierra se abre una ventana. Siempre he valorado mi libertad de expresión y la libertad de la información. Me voy con la cabeza bien alta de no haber traicionado en estos años mi línea ética, moral y profesional. Hay vida más allá de la televisión", ha expresado.

Sin embargo, sus declaraciones han concluido con una indirecta hacia la cadena y algunos de sus trabajadores: "A seguir caminando con la conciencia tranquila. Nunca he vetado a nadie: colaboradores o invitados. Me voy limpio, y eso pocos podrán decirlo. Gracias a los que confiasteis en mí y a los que habréis apoyado y entendido. Al resto...mucha suerte y mucha salud. ¡Todo llega!".