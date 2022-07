Cuatro días.

Este es el tiempo que queda para saber quién se alza, tras más de tres meses de concurso, con la victoria de Supervivientes 2022 y con el maletín de 200.000 euros de premio que percibirá el ganador o ganadora de una de las ediciones más explosivas de la historia del concurso.

La grancanaria Marta Peñate, Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón o Nacho Palau se batirán el cobre el próximo jueves 28 de julio y solo uno de ellos se coronará como el mejor supervivientes de este año tras casi 100 días de aventura.

Sin embargo, una de las grandes incógnitas de la gala final del concurso es si Olga Moreno, ganadora de Supervivientes 2021, estará o no en la gran final del programa. Jorge Javier Vázquez lo dejó claro hace unos días: a diferencia del año pasado, esta vez no piensa perderse la final de 'Supervivientes'. Esto implicaría encontrarse con Olga Moreno en el plató del reality después de los últimos meses en los que la familia de la que fuera superviviente y la cadena han estado en un permanente tira y afloja.

Como manda la tradición, el ganador de la pasada edición debe entregarle el premio a su sucesor en el puesto pero la ex de Antonio David Flores no estaría dispuesta a coincidir con el presentador en un mismo espacio.

¿Qué pasará?

Asistencia en el aire

Ion Aramendi fue muy claro a la hora de plantearle la pregunta a la ganadora del año pasado. "¿Contamos contigo en la final, no?" espetó el presentador. "No lo sé", admitió Olga entre risas antes de que el presentador insistiera: "Pero contamos contigo, ¿no? Tienes que entregar el cheque, eres la ganadora del año pasado".

"Sí, pero bueno. No lo sé. Hay cosas que son complicadas y que todos sabéis. Me encantaría, porque debo muchísimo a todos los que están aquí detrás, pero me cuesta mucho trabajo entregar el cheque. Por sentimientos, por cosas que han pasado que no tienen que ver conmigo pero tienen que ver con mi familia y me duele. Simplemente por eso".

Será el próximo jueves cuando se sepa si, finalmente, Olga Moreno no le hace un feo histórico al programa que le dio el éxito hace un año.