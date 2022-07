Paula del Fraile se incorporó a 'la Sexta Noche' hace tres semanas en sustitución de Verónica Sanz, que ha estado ausente por sus vacaciones de verano. Las casualidades de la vida hicieron que Paula se convirtiera en pareja de José Yélamo, presentador del programa nocturno de laSexta, quien además es también su pareja sentimental.

"Estoy a punto de llegar al llanto porque Paula y yo nos despedimos hoy", bromeó Yélamo hacia el final del programa. "Bueno, solo nos despedimos aquí", matizó su compañera y mujer para recordarle que iban a volver juntos a casa.

"Yo no me aburro contigo jamás, ni en 'la Sexta Noche' ni fuera", le reconoció del Fraile a su marido, lo que le provocó una sonrisa. A su vez, el presentador reconoció haberlo pasado muy bien y la despidió del plató con una broma: "Lo has hecho muy bien, te llamaremos".