"Tengo una voz tremenda y no me acabo de recuperar. Voy a tener que estar fuera como mínimo dos semanas porque tengo laringitis post covid que me impide hablar y trabajar". Con estas palabras anunciaba hace unas semanas Jorge Javier Vázquez que se veía obligado a parar sus compromisos profesionales a causa de las secuelas que le ha dejado la COVID-19 en su voz, tras contagiarse de la mencionada enfermedad el pasado 6 de julio.