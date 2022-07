La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha dejado a dos protagonistas involuntarias más a parte de Omar Sánchez: las madres de los concursantes que se han enamorado en las playas de Honduras.

Mercedes Bernal, madre de la 'influencer', y Arelys Ramos, madre del esgrimista, libran una batalla en España por ver quién realiza la mejor defensa de sus hijos pero los últimos acontecimientos han hecho que las mencionadas progenitoras crucen la línea del concurso para entrar en los detalles más personales de la pareja.

La entrevista que concedió la madre del esgrimista en la que reconocía que no le gustaba Anabel para su hijo hizo que Merchi, como cariñosamente se le conoce a la madre de la hispalense, sacase las uñas por su hija en un acto de protección propio de una madre. "Se merece su visita ya y no la de una persona que ni conoce. Muy injusto... Qué falsedad, madre mía. Qué ingenua mi hija" escribió en Instagram la madre de la Pantojita al ver cómo se sucedía el encuentro de Arelys con la sevillana,

Tras la vuelta de Arelys a España, la madre de Yulen ha querido contestar a Merchi y retractarse de sus palabras sobre la novia de su hijo para calmar las aguas ante la vuelta de los supervivientes a España.

Cauta postura

Ha sido durante la emisión de Supervivientes: última hora, cuando Arelys respondía con prudencia a la madre de Anabel. "Si soy sincera, lo he visto muy poquito, pero me parece lógico. Si es que es normal, está concursando su hija y ella quiere que llegue a la final. Yo dije eso mismo hace tres meses y me lapidaron", apuntó.

"Ellos pueden enamorarse como se han enamorado, pero han ido a concursar y como madre, yo coincido totalmente con lo que le dijo. Después fuera se verá lo que hay. El amor no se busca, se encuentra y no pasa nada, pero lo que quieren es concursar los dos", sentenciaba.