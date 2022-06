Pese a que la relación entre Jorge Javier Vázquez y Alba Carrillo siempre fue buena, solo hizo falta una fuerte disputa entre el catalán y la madre de la modelo durante una de las galas de Supervivientes para que la amistad entre ellos saltara por los aires.

Después de este incomodísimo momento que terminó con la expulsión de la madre de la colaboradora del plató, la tertuliana de Ya es Mediodía hizo 'cruz y raya' al presentador y, desde ese entonces, ha aprovechado toda oportunidad que ha tenido para disparar contra el comunicador.

Alba Carrillo no es conocida precisamente por ser políticamente correcta a la hora de dar su opinión sobre los temas más candentes de la actualidad. De hecho, siempre que Carrillo habla suele generarse una potente corriente de opinión debido al calibre de sus declaraciones pero, en esta ocasión, la modelo ha respondido durante un acto a las preguntas de los reporteros y, al ser preguntada por Jorge Javier Vázquez, la ex mujer de Fonsi Nieto ha sido más clara y voraz que nunca.

"Está muerto"

Cuando le plantearon a la colaboradora de Mediaset en qué punto se encontraba su relación con el catalán, Alba Carrillo respondió con tanta franqueza que no dio lugar a la réplica. "Me dijo que no hablara porque para él, estaba muerto. No me voy a explayar porque los muertos, oye, que descansen en paz. No me gusta, es el que peor me cae ahora mismo. Eso sí, si le pide perdón a mi madre yo tiendo todos los puentes que haga falta. Igual que yo he sabido pedir perdón en momentos, los demás tienen que aprender por muy alto que estés", sentenció.