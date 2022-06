Omar Montes ha ido a divertirse a El Hormiguero y durante su visita al programa de Pablo Motos ha hablado, entre otras cosas, de la nueva casa que se ha comprado en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

El intérprete de éxitos como Alocao o Pantera ha revelado ante la atónita mirada del presentador Requena cuánto le ha costado la que es su primera vivienda.

La compra de esta casa que ha compartido el cantante ha supuesto para él y su familia una sensación algo agridulce puesto que, como él mismo ha confesado, le da mucha pena abandonar su barrio de siempre, Pan Bendito, para pasar a vivir a una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, la urbanización Montepríncipe. "La he comprado para toda la familia. Es una villa grande a tuti plen, con todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor (...) Me da pena marcharme al otro lado. Entre semana sigo en Pan Bendito", confesaba el cantante.

Pero, ¿cuánto le ha costado a Omar Montes su nuevo casoplón?

Desmesurada cifra

Parece que la cantante le va a alas mil maravillas en su carrera como intérprete puesto que la casa que se ha comprado no está al alcance de cualquiera.

El nuevo caprichito del que fuera novio de Isa Pantoja le ha costado nada más y nada menos que 4 millones de euros. "Me he dejado todos mis ahorros. Por menos de 4 millones, tal y como están las cosas, no te compras nada. He comprado la casa, que era mi sueño" decía muy ilusionado.