El 'puente de las emociones' de Kiko Matamoros en Supervivientes ha dejado a la audiencia sin palabras.

El colaborador de Sálvame se enfrentó a su pasado e hizo un recorrido por su vida y habló de todos los temas que le atormentan: su relación con sus hijos, su faceta como padre, la muerte de su madre y, lo que más ha sorprendido a todos, sus graves problemas con las drogas.

Lejos de rehuir cualquier cuestión, Matamoros se abrió en canal con Lara Álvarez y desveló cómo ha sido su vida bajo los efectos de los estupefacientes y ha soltado más de un titular que han dejado entrever lo complicada que ha sido la vida del tertuliano.

Sin querer maquillar la dura realidad que esconde la adicción a las drogas, Matamoros quiso dar, al tiempo que desvelaba la verdad de esta enfermedad, un mensaje de esperanza anunciando que se encuentra en un proceso de recuperación desde hace meses. "La gente sabe que he sido 50 años adicto a la cocaína. No presumo de nada pero quiero que la gente sepa que estoy en una fase de recuperación, que inicié antes de ir al concurso", dijo ilusionado.

Pero, ¿qué ha contado el colaborador para recibir el aplauso unánime del público?

"Tenía las mucosas casi necrosadas"

Asegurando que le h costado mucho desintoxicarse y que tiene claro que no va a dar un paso atrás en su recuperación, Kiko Matamoros habló sin filtros sobre los graves daños que le ha causado su adicción a la cocaína. "Tenía las mucosas casi necrosadas. La droga es posible que no mate tan violentamente como se dice, pero la droga mata y hace mucho daño. Estoy siguiendo un tratamiento aquí y empecé un tratamiento antes de venir. Ya ni ronco. He recuperado el tejido mucoso, que estaba absolutamente pálido. No me entra el aire por la nariz. He sido fumador de tres paquetes de tabaco diario durante 30 años", dijo.

"Me puedo sentir decepcionado conmigo mismo. He tirado el dinero, otro me lo han quitado. Le podría haber dejado un patrimonio a mis hijos… Creo que he defraudado unas capacidades que tengo intelectuales o de otro tipo porque he elegido un tipo de vida más fácil, ser un monigote televisivo" revelaba mientras rompía a llorar.