Los seguidores de 'El Hormiguero' habrán podido apreciar que una cara conocida del programa no ha aparecido en ninguna entrega reciente. Juan del Val ha sido baja en el formato de Antena 3 esta semana y su mujer, Nuria Roca, fue la encargada de dar a conocer los motivos por los que está ausentándose desde hace unos días.

En la última aparición del escritor en 'El Hormiguero', a finales de la semana pasada, su pareja desveló qué planes tenía: "Se va a las américas como una folclórica y yo aún estoy esperando a que me diga si me quiero ir con él". Tal y como indicó la presentadora de 'La Roca', en la Sexta, el colaborador está de gira por diferentes países de Sudamérica para promocionar su libro 'Delparaíso', junto a su editorial.

Tras el dardo de Nuria, el autor no se quedó callado y aseguró que era un viaje de negocios pagado por la empresa encargada de distribuir el libro. A pesar de la excusa, la periodista no se quedó callada: "Pues págamelo tú. Ha pedido ir a restaurantes y tiendas, pero a mí no me ha dicho ni mu", soltó como dardo.

En las últimas horas se le ha podido ver en diferentes medios internacionales hablando de su novela y se ha confirmado que cuenta con más de 30 entrevistas pactadas. Por esta razón, todo apunta a que siga ausentándose en el espacio estrella del prime time durante unos programas más.