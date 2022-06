Ana María Aldón no pasa por su mejor momento como colaboradora de 'Viva la vida' al ser un tanto esquiva con las preguntas que le hacen en relación a su vida. La diseñadora llegó al programa en la tarde del sábado 11 de junio después de que la semana anterior entrase en una conexión en directo desde El Rocío. Esta conexión no fue del agrado de sus compañeros porque daba la impresión de que Aldón se escaqueaba escudándose en que había mucho ruido alrededor.

Los más críticos aseguraron que "nos está tomando el pelo" mientras Emma García trataba de mediar entre ellos para que la colaboradora pudiera expresarse con claridad. "¿Tenías pocas ganas de escuchar?", le preguntó directamente la presentadora.

"Yo te preguntaba pero tú no me escuchabas, pero sí oías por lo bajini a Isabel Rábago. Y dije: mírala, qué tía", le espetó Emma. Ana María trató de defenderse recordando que había mucho ruido a su alrededor, algo que no convenció a su presentadora: "¿No le dijiste a la gente que diera palmas cada vez que te preguntásemos algo?".

"No, por favor", negó la diseñadora. "Yo solo pregunto, pero todo puede pasar porque cada cual tiene sus truquillos. Sé que te fuiste molesta porque pensamos que no nos querías contestar y que te venía bien el ruido del ambiente. Yo lo entiendo...", le explicó García en tono conciliador.

Aunque ella trató de echarle un cable a su colaboradora, esta ya había entrado en bucle repitiendo una y otra vez los mismo argumentos: "¡Ana María, que estoy hablando coño! ¡Joder! Que también quiero que me escuches... Estoy sacándole la cara y pasa de mí y se me pone a hablar", le espetó entre gritos.