Mediaset España ha dado un radical giro de guion que afecta directamente a la que fuera su principal baza del pasado año: Rocío Carrasco.

Tras el histórico ciclón mediático que provocó la emisión de la docu-serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de 'La más grande' se convirtió en el talismán de audiencias de la cadena durante la emisión de los 12 episodios que provocaron un antes y un después en la historia de la prensa del corazón.

Para aprovechar el tirón de este éxito sin precedentes en la televisión española, Mediaset España decidió hacer un repaso a las estancias de la casa de Rocío Jurado con el especial Montealto: regreso a la casa y, mientras esto ocurría, Carrasco y el equipo de La fábrica de la Tele estaban inmersos en las grabaciones de la segunda parte del polémico documental, titulado En el nombre de Rocío.

Sin embargo, parece que la importancia de Rocío Carrasco para el grupo de comunicación ha dejado de ser la que era y la cadena ha tomado una drástica decisión que explicaría el porqué se emitirá la segunda parte del documental en MitelePlus y no en Telecinco, como ocurrió con la primera parte de la docuserie: Telecinco ya no quiere a Rocío Carrasco.

Fuera de la parrilla televisiva comercial

El encargado de soltar la bomba y de arrojar luz sobre esta relegación de Rocío Carrasco a un segundo plano ha sido el ex colaborador de Sálvame, Jesús Manuel Ruiz.

"Telecinco ya no quiere a Rocío Carrasco. La cadena de Mediaset ha tomado la decisión de 'echar' a la hija de 'la más grande' de su parrilla televisiva comercial. La segunda parte de la docuserie, En el nombre de Rocío, se podrá ver y 'previo pago' en MitelePlus", relata el periodista para el Chismógrafo de EsDiario.

Pero Ruiz no se queda ahí y ahonda en el motivo por el que no se emitirá en abierto la que se suponía que era la gran apuesta de Mediaset para este verano. "Rocío Carrasco y su marea fucsia no cuadran para las nuevas directrices de Telecinco. La llegada de Borja Prado a la cadena en sustitución de Alejandro Echevarría ha supuesto un antes y un después en los personajes de la misma manera que supuso Rocío Carrasco un cambio en Telecinco en la manera de entender el entretenimiento", revela el periodista.

Pero, ¿qué tendría que ocurrir para que En el nombre de Rocío se emita en Telecinco? Según Jesús Manuel "tan solo un milagro llevaría la docu-serie a la televisión en abierto "para todos y gratis". El milagro sería que la audiencia respaldará de una manera apabullante la entrega. Algo que en principio parece difícil que ocurra".